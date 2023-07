Hopman Cup : Elise Mertens se défait de Donna Vekic et lance parfaitement la Belgique

La Hopman Cup, tournoi de tennis entre équipes nationales mixtes, fait son retour au calendrier pour la première fois depuis 2019. Contrairement aux éditions précédentes, le tournoi est cette fois organisé en France, sur la terre battue de Nice.

Six pays, divisés en deux poules, prennent part à la compétition qui se déroule du 19 au 23 juillet. La Belgique, représentée par Elise Mertens (WTA 30) et David Goffin (ATP 111), a été versée dans un groupe avec la Croatie et l’Espagne.

La première confrontation entre la Belgique et la Croatie a débuté ce jeudi après-midi avec le simple dames. Et le retour sur terre battue a visiblement fait un bien fou à Elise Mertens, qui s’est imposée sans difficulté face à Donna Vekic (WTA 22) 6-2, 6-2, deux semaines après sa défaite au 2e tour de Wimbledon.

Dans la foulée, David Goffin tentera de se défaire de Borna Coric (ATP 15) pour offrir une première victoire à la Belgique.