Hopman Cup : Elise Mertens et David Goffin battus en double, la Belgique s’incline contre la Croatie

La Belgique s’est inclinée contre la Croatie pour son premier match de poule de la Coupe Hopman de tennis après la défaite de David Goffin et Elise Mertens contre Borna Coric et Donna Vekic jeudi dans le double mixte sur la terre battue de Nice en France.

Goffin et Mertens se sont inclinés 7-6 (7/5), 3-6 et 10/6 au super tie-break en près de 2 heures de jeu (1h54).

Menés 4-2 dans le premier set, Goffin et Mertens ont trouvé les ressources pour revenir à 5-5 puis à 6-6. Le gain de la première manche s’est joué dans le jeu décisif où Coric et Vekic se sont montrés les plus solides (7 points à 5).

Dans le deuxième set, les Belges ont remis les pendules à l’heure s’échappant à 3-3 pour égaliser à une manche partout (6-3).

Au super tie-break, Elise Mertens et David Goffin ont couru derrière le score pour s’incliner 10 points à 6.

Elise Mertens (WTA 30) avait mis la Belgique aux commandes avec une victoire 6-2, 6-2 face à Donna Vekic (WTA 22). Dans la foulée, David Goffin (ATP 111) s’était incliné au super jeu décisif 6-3, 2-6, 10/4 contre Borna Coric, 15e mondial.

Vendredi, la Belgique affrontera l’Espagne du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz et de Rebeka Masarova, 72e mondiale. Les Espagnols joueront ensuite contre les Croates samedi.

Les vainqueurs de chacun des deux groupes s’affrontent en finale dimanche. L’autre poule a vu la Suisse battre mercredi le Danemark qui joue jeudi contre la France.