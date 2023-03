Hôpitaux : trois ans après le covid, les visites en maternité encore et toujours limitées

Autre hôpital, autre formule. Au CHU Saint-Pierre, la règle est un peu plus stricte. Seuls les frères et sœurs du nouveau-né ont accès à la chambre. Si Céleste Vincent regrette de "parfois devoir jouer au gendarme", cette sage-femme qui est l’une des responsables de la maternité voit surtout un bénéfice essentiel à cette mesure : "les parents peuvent démarrer dans la parentalité sans avoir la pression de l’entourage, les commentaires de la belle-sœur pas toujours les bienvenus. Notre discours et nos recommandations aux patientes ne sont plus contrés par l’avis de la voisine qui venait rendre visite en apportant des gâteaux."

Évidemment, la règle génère des frustrations. Surtout dans le cas des mères très isolées ou des séjours de plus longue durée. En raison de prise d’antibiotiques, le petit Naïl doit rester six jours au lieu de deux. Si sa maman Léa reconnaît que la limitation des visites permet de "profiter de moments privilégiés à trois et de prendre ses marques", l’absence de ses proches commence à lui peser : "six jours, c’est long. On sera content qu’il puisse rencontrer ses grands-parents quand on sortira", sourit la jeune mère pour qui c’est le premier enfant.

Notre discours n’est plus contré par l’avis de la voisine

L’équipe de sages-femmes tente bien sûr de "trouver des petits ajustements" aux cas particuliers douloureux. Dans le même ordre d’idée, la règle ne vaut pas pour le service de néonatologie, où les nouveau-nés séjournent souvent de longues semaines. Compassion, humanisme et discernement sont les maîtres-mots. Mais le personnel croit dur comme fer aux bienfaits de la baisse du nombre de visites.

"Ce n’est pas une décision unilatérale. On l’a prise suite aux retours positifs qu’on a eus des patientes pendant le Covid", insiste Céleste Vincent. "Avant, nos soins étaient comprimés avant et juste après les visites. C’était très compliqué. Les patientes étaient occupées avec leurs visites et ne nous appelaient pas. Puis, dès que tous les visiteurs partaient, les sonnettes retentissaient dans tous les sens à 20 heures."