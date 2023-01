Hôpitaux saturés : "On doit presque mettre des lits superposés dans les soins intensifs"

Même son de cloche au CHC de Liège, Yannick Neybuch, directeur médical : "Certaines interventions plus lourdes nécessitent un passage d'un ou deux jours aux soins intensifs. Mais nous avons des lits fermés depuis plusieurs mois, du fait d’une pénurie d’infirmières et d’infirmiers, nous sommes donc contraints de lisser l’activité. Cela veut dire qu’on fixe le nombre de patients que nous pouvons prendre et qui devront bénéficier de soins intensifs après leur opération et on reporte les supplémentaires à la semaine d’après. Mais ce n’est que d’une à deux semaines maximum pour des pathologies moins lourdes et des patients qui peuvent attendre. Une intervention chirurgicale pour un cancer par contre aura évidemment lieu, on ne la reportera jamais. Il y a donc un certain degré de priorisation avec des délais mais qui sont relativement courts."