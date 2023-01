Hôpitaux : afflux aux urgences et forte activité aux soins intensifs, le check-up des difficultés avec le chef du Grand Hôpital de Charleroi

Mais cette situation pourrait-elle être cyclique ? En plein hiver, il y a peut-être plus de malades et plus de consultations demandées ? Ou bien est-on vraiment dans une dégradation des conditions de travail ou de soins due à ce " nouveau type " de consommation, un peu " fast-food " des soins de santé ?

La plupart des hôpitaux continuent à pouvoir bien accueillir les patients

" Tous les ans, évidemment, à cette période-ci, la situation se tend et il y a davantage d’infections respiratoires. Ce n’est pas anormal, même si on avait un peu perdu cette notion de grippe, de virus respiratoire syncytial et de bronchiolite avec le Covid, puisqu’il y avait le port du masque et les différentes mesures d’hygiène. Mais maintenant, il y a un phénomène qui est quand même inédit, c’est cette permanence de lits occupés aux soins intensifs depuis plusieurs semaines et ce très important afflux de patients aux urgences. Je suis également étonné d’entendre mes confrères de la médecine générale qui disent qu’eux-mêmes sont chroniquement débordés et n’arrivent pas à ou ont des difficultés à assumer leurs tâches quotidiennes ". Et Manfredi Ventura de rassurer néanmoins : " la plupart des hôpitaux continuent à pouvoir bien accueillir les patients. On a évidemment à cœur de le faire dans les meilleures conditions de sécurité et de qualité, et là il ne faut rien négliger. Mais je pense qu’il faut réfléchir à une façon plus appropriée de répondre à une demande qui change ".