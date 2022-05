Hôpitaux de Vivalia : un call center mis en place après la cyberattaque

Pas de retour à la normale avant quelques jours dans les hôpitaux du réseau Vivalia. L'intercommunale de soins de santé en province de Luxembourg tourne encore au ralenti à cause de la cyberattaque de ce week-end.

Ce matin, un nouvelle réunion de la Cellule de crise de Vivalia a eu lieu. Les travaux continuent au niveau des équipes informatiques. "Nos experts, aidés par ceux du CERT (Computer Emergency Response Team fédérale) et d’autres du secteur privé, progressent dans l’analyse et la remise en route d’un réseau. La propagation du virus a été empêchée au maximum, le plan de redémarrage a été finalisé hier. Une vingtaine de personnes effectuent ce travail colossal selon les priorités fonctionnelles établies (laboratoires, radiologie, dossiers médicaux). Bien que ces équipes travaillent sans relâche, la prudence et la sécurité informatique demandent encore du temps et de la patience avant de pouvoir revenir à la normale. Parmi les conséquences de cette cyberattaque, notre téléphonie risque de connaître de grandes perturbations et nos hôpitaux pourraient être plus difficilement joignables dans les prochaines heures et les prochains jours" , explique Vivalia dans un communiqué. L'intercommunale qui a décidé de mettre en place dès aujourd’hui, et jusqu’à nouvel ordre, un call center pour répondre aux questions les plus fréquentes. Le numéro gratuit à former est le : 0800/35.168. "Des opérateurs répondront aux questions principales, par exemple, sur le maintien ou non des consultations, la possibilité de prendre un rendez-vous, etc. Nous demandons à la population de n’appeler ce numéro qu’en cas de nécessité afin de ne pas engorger ce service", poursuit Vivalia.