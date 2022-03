Hôpitaux de Vivalia : nouvel assouplissement des conditions de visites

A partir de ce lundi 14 mars 2022, les hôpitaux du groupe Vivalia repassent en phase 0 du plan covid. Moins de 15% des lits de soins intensifs sont occupés par des patients covid. Vendredi 11 mars, Vivalia recensait 2 patients hospitalisés pour ou avec Covid en soins intensifs (1 à Arlon et 1 à Marche) et 13 en unités de soins classiques (4 à Arlon, 2 à marche et 7 à Libramont).

Vivalia a donc décidé d’assouplir une nouvelle fois les conditions de visite. Désormais, un patient peut recevoir la visite de 2 personnes par jour. La plage horaire des visites est élargie. Elle est désormais de 15 heures à 18 heures. Les visites se font toujours dans la chambre du patient. Il est demandé de respecter les distanciations physiques, de se désinfecter les mains à l’entrée de l’hôpital et de la chambre. Le port du masque reste d’application dans les hôpitaux pour les personnes de plus de 12 ans. Les personnes qui présentent des symptômes covid tels que fièvre, toux, perte du goût, etc.

Les visites ne sont pas autorisées pour les personnes de moins de 18 ans. Quelques exceptions sont mises en place : en maternité où la fratrie est acceptée, dans des situations critiques, de fin de vie etc. avec l’accord du médecin chef de service.

Pour certains services comme les soins intensifs, les visites sont possibles en dehors de ces différentes consignes avec l’accord du médecin chef de service.

Des restrictions plus importantes sont maintenues pour les patients particulièrement fragiles. Les visites sont toujours interdites pour les patients covid.