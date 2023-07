"Hôpital Les Viviers", "Grand Palais" : les panneaux du ring de Charleroi renseignent des lieux… pas encore ouverts

Pour les touristes du Pays Noir, trouver les points d’intérêts de Charleroi peut vite relever de la chasse au trésor. Dans le centre-ville par exemple, il n’y a plus vraiment de signalisation claire et harmonisée pour les mener vers les musées et autres attractions touristiques… La Ville, en partenariat notamment avec la Sofico, a donc décidé de corriger ces défauts de cohérence… non sans précipitation : en plus d’un premier portique directionnel à messages variables, plusieurs nouveaux panneaux ont été installés sur le petit ring (R9) et plusieurs d’entre eux renseignent des lieux toujours en travaux ou pas encore ouverts au public. Citons par exemple le nouveau Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) sur le site des Viviers à Gilly – dont l’ouverture est programmée en juin 2024 – ou le "Grand Palais", nouveau surnom du Palais des expositions où les grands événements ne sont pas non plus attendus avant l’année prochaine…

Pour la Sofico, en charge des infrastructures routières wallonnes, il était toutefois préférable de faire preuve d’anticipation pour éviter de multiplier les dérangements : "On a pris un peu d’avance pour ces nouvelles infrastructures pour limiter l’impact sur la circulation, de sorte à ne pas devoir intervenir une seconde fois sur ces nouveaux panneaux", justifie Corentin Vuylsteke, adjoint à la communication à la Sofico.

La nouvelle signalisation du R9 conserve aussi un lexique en "portes" plutôt qu’en directions clairement identifiées : porte de Couillet, porte des Piges, porte du Marsupilami, porte des Lacs… Pour Xavier Desgain, échevin Ecolo de la mobilité à Charleroi, ces références restent lisibles et traduisent bien la stratégie du petit ring : "Cela permet d’indiquer qu’il y a des portes qui mènent vers les quartiers de la Ville et vers des destinations métropolitaines. On fait donc ici volontairement référence à des destinations purement locales puisque la fonction principale du petit ring de Charleroi est de redistribuer le trafic automobile dans les quartiers environnants. Le grand transit, c’est le grand ring de Charleroi (ndlr : le R3) qui doit s’en occuper."

Le budget pour le renouvellement des deux portiques du ring (sans compter les autres nouveaux panneaux figés) s’élève à 700.000 euros. Le deuxième portique n’est pas encore installé, "il le sera d’ici quelques mois, en même temps que des travaux de réhabilitation du tunnel Yernaux", précise le porte-parole de la Sofico. Ces portiques dynamiques communiquent notamment des informations en temps réel sur l’état de la circulation.

La Ville de Charleroi a par ailleurs lancé un marché public pour compléter cette nouvelle signalétique urbaine, notamment dans son centre-ville. Un rafraîchissement bienvenu à l’heure où de nombreux panneaux sont obsolètes, manquants ou tout simplement illisibles.