Hôpital de la Citadelle et hôpital du Sart-Tilman : les fiançailles se poursuivent

C’est un mariage qui va bouleverser la vie de plus de dix mille travailleurs du secteur des soins de santé : au cours de deux conseils d’administration ce mercredi matin, les deux hôpitaux ont confirmé leur marche vers une fusion. Une fusion ? Dites plutôt rapprochement, convergence… et économies d’échelle : le mot d’ordre, c’est de ne plus faire "tout, partout".

C’est donc un groupement qui va naître, pour une collaboration durable, sur des bases juridiques solides, avec une répartition des tâches, des services, des équipements et des disciplines. L’organisation du travail va être unifiée, mais chaque établissement va garder son numéro d’agrément.

Des "synergies" dans les domaines administratifs ou logistiques vont se mettre en place. La promesse, c’est de ne licencier personne, mais vraisemblablement de ne pas remplacer les départs à la retraite. Ce qui va réduire, quand même, le volume de l’emploi, sous réserve, selon le communiqué officiel, de "nouvelles opportunités", sans autre précision.

C’est dans les premiers mois de l’an prochain qu’un véritable contrat de mariage va être rédigé en concertation avec les médecins et les syndicats. L’ambition est double : devenir une référence belge pour certaines pathologies, et décupler la présence géographique. Parce que ce qui va se passer à la Citadelle et au Sart-Tilman va forcément influencer la gestion des six autres partenaires du réseau Elipse.