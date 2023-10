Hope, le festival aux 100 idées pour changer le monde est de retour à Bruxelles ce week-end

Après deux ans d’absence, le Festival Hope pose ses cartons (durables) à la Gare Maritime de Tour & Taxis. " Hope " se traduit par " Espoir " en français. Ce festival choisit en effet de se tourner vers le futur avec confiance et optimisme, en mettant en avant 100 projets citoyens, durables et inspirants. Ces initiatives s’inscrivent dans des domaines très variés : la nourriture, la mobilité, l’alimentation, la mode, le recyclage, la finance alternative…

Pour cette 8e édition, Hope nous invite à agir concrètement pour le monde de demain et célèbre les petits gestes – tout ce que nous pouvons faire dans notre quotidien pour moins polluer, mieux consommer et être plus solidaires et écoresponsables. "Le festival HOPE ne va pas révolutionner le monde en un week-end. Mais il peut bousculer votre monde, vos idées et vos valeurs. Il peut vous ouvrir l’esprit, vous réchauffer le cœur, vous inspirer. Nous souhaitons éduquer et mobiliser les communautés pour créer un avenir plus durable. Le but est de faire réfléchir, insuffler de nouvelles vocations, provoquer la rencontre, pousser à agir et donner de l’espoir ", résume Adélaïde Blondiaux de l’association Hope.

Au programme de ce week-end : le village avec une centaine de projets porteurs de sens et d’espoir, des conférences avec des experts, des débats, des ateliers ludiques pour apprendre par exemple à cuisiner écologiquement ou à mieux trier ses déchets, des expositions d’artistes engagés, des spectacles d’humour avec le Greenwashing Comedy Club ou une balade vélo organisée par l’association Pro Vélo. En outre, se tiendront des " jobdays " pour permettre à chacun/chacune de trouver un emploi en accord avec ses valeurs et de donner du sens à sa vie professionnelle.

Hope est un festival bisannuel. Après la capitale, la prochaine édition se tiendra en Wallonie, à Namur en mars 2024.

Hope Festival, du 13 au 15 octobre 2023, 10-17h, Tour & Taxis