Hoorsees : entretien relax autour d’une bière avec le quatuor parisien

Salut Hoorsees ! On ne s’attendait pas à vous rencontrer à Liège pour un premier concert, c’est plutôt une bonne surprise !

Alex : C’est un peu un hasard, ça devait déjà avoir lieu il y a 6 mois : à la base on était en contact avec un monsieur pour jouer à Arlon et il nous a proposé de passer à Liège en même temps. On a déjà joué en Belgique à Bruxelles au Volta, début 2020, et juste avant à Beaumont, devant deux personnes, au café des Trois Auvergnats. Même qu’ils nous ont donné les clés du bar à la fin (rires)!

Pour le public belge qui ne vous connaît pas beaucoup, vous faites les présentations ?

Nico : Moi je suis à la batterie, je fais les chœurs et je conduis la voiture d’Hoorsees. Thomas joue de la guitare et fait les chœurs, Zoé est à la basse et aux chœurs également et Alex est au chant, à la compo et à la guitare.

Comment vous en êtes venus à créer Hoorsees ?

Zoé : On s’en rencontré de salles obscures en salles obscures. D'abord Alex et moi, puis on a rencontré Thomas et Nico.

Alex : Oui, le groupe je l’ai monté avec Zoé à la base, qui était mon élève quand j’étais prof de guitare et de basse. J’avais un autre groupe à l’époque et je lui ai fait écouter des démos, lui ai proposé de jouer avec moi et de fil en aiguille on a trouvé d’autres gens.

Et le nom signifie quoi concrètement ?

Thomas : C’est une contraction d’un titre du premier EP du groupe qui s’appelle Horror Sees, c’est simplement la contraction des deux mots.