Hook 2, un puzzle qui vous accroche

Comme on peut le voir dans la vidéo, les niveaux sont en 2D, mais peuvent passer à la 3D au fil de votre progression. Et c’est là que les choses se corsent. Non seulement il ne faut toujours pas croiser les crochets, mais il faut réfléchir en 3D, et bien comprendre la forme qui nous est présentée pour savoir par où commencer.

On ne vous en dit pas plus, car Maciej Targoni a plus d’un tour dans son sac, et de nouvelles mécaniques s’ajoutent en cours de route. De quoi éviter de lasser le joueur sur les 80 niveaux qu’offre le jeu.

Disponible depuis la fin du mois de juin, Hook 2 est disponible sur l’App Store, sur le Play Store de Google, ainsi que sur Steam. Son prix est de 1,99 euro sur mobile, et 1,59 euro sur PC ou Mac.