Hoobastank passe le cap du milliard d’écoutes

Depuis son lancement en 2008, la start-up suédoise Spotify est devenue la plus grande plateforme de streaming au monde. C’est devenu un indicateur important de la réussite d’un groupe dans l’industrie musicale moderne.

Drake est devenu le premier artiste à atteindre un milliard de streams pour une seule chanson, avec " One Dance " en 2016. Depuis lors, 446 chansons ont franchi ce cap, dont deux – " Blinding Lights " de The Weeknd et " Shape Of You " d’Ed Sheeran – ont dépassé le chiffre incroyable de 3 milliards d’écoutes chacune.

Lorsqu’il s’agit de rock, et en particulier de rock old school, des questions de démographie et de préférence entrent en jeu.

Près des deux tiers des utilisateurs de Spotify ont moins de 35 ans et les fans de rock sont plus enclins que les autres à écouter la radio traditionnelle et la musique sur support physique.

L’âge moyen des utilisateurs de Spotify augmente et le streaming est désormais de loin la méthode de consommation de musique la plus courante, toutes tranches d’âge confondues.

Queen est le groupe de rock le plus performant à avoir rejoint le club des milliards de Spotify. Le remaster 2011 de Bohemian Rhapsody se situe actuellement à près de 2,2 milliards de streams et ils ont également quatre autres titres dans la liste.

AC/DC compte trois milliards de streams avec “Back In Black”, “Highway To Hell” et “Thunderstruck”.

On note toutefois l’absence de monstres du rock comme les Rolling Stones, dont le titre le plus performant, " Paint It Black ", frôle les 938 millions de streams, les Foo Fighters (avec " Everlong " à plus de 886 millions) et Led Zeppelin (846 millions).

Voici le classement complet :

Queen – Bohemian Rhapsody (2.192bn)

Twenty One Pilots – Stressed Out (1.981bn)

Nirvana – Smells Like Teen Spirit (1.684bn)

Queen – Don’t Stop Me Now (1.642bn)

Linkin Park – In The End (1.618bn)

Journey – Don’t Stop Believin’ (1.600bn)

Queen – Another One Bites The Dust (1.572bn)

Twenty One Pilots – Heathens (1.558bn)

Guns N’Roses – Sweet Child O’Mine (1.548bn)

Twenty One Pilots – Ride (1.505bn)

TOTO – Africa (1.479bn)

Panic ! At The Disco – High Hopes (1.427bn)

Måneskin – Beggin’ (1.364bn)

Queen – Under Pressure (1.356bn)

Linkin Park – Numb (1.356bn)

Eagles – Hotel California (1.351bn)

White Stripes – Seven Nation Army (1.350bn)

AC/DC – Back In Black (1.295bn)

Fleetwood Mac – Dreams (1.284bn)

The Goo Goo Dolls – Iris (1.28bn)

Bon Jovi – Livin’On A Prayer (1.275bn)

AC/DC – Highway To Hell (1.272bn)

AC/DC – Thunderstruck (1.212bn)

Metallica – Enter Sandman (1.144bn)

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge (1.157bn)

Red Hot Chili Peppers – Californication (1.154bn)

Creedence Clearwater Revival – Have You Ever Seen The Rain ? (1.139bn)

Lynyrd Skynyrd – Sweet Home Alabama (1.125bn)

Queen – We Will Rock You (1.082bn)

Survivor – Eye Of The Tiger (1.073bn)

System Of A Down – Chop Suey ! (1.067bn)

The Beatles – Here Comes The Sun (1.048bn)

Nirvana – Come As You Are (1.032bn)

Creedence Clearwater Revival – Fortunate Son (1.030bn)

Fall Out Boy – Centuries (1.023bn)