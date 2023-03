"Honte absolue", "comportement criminel" : Manchester United dézingué par la presse anglaise

Liverpool a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0), dimanche soir, lors de la 26e journée de Premier League. Une claque, étonnante au vu des résultats récents des Red Devils, largement commentée dans la presse anglaise.

"C’est une honte absolue, une énorme pagaille. Ce n’est pas leur esprit ou leur forme habituelle. Erik ten Hag a déjà résolu plusieurs problèmes, il fera de même cette fois, j’en suis sûr", indique Gary Neville dans les colonnes de Sky Sport. L’ancien de la maison mancunienne rejoint par son ex-capitaine (rugueux) Roy Keane. "Je n’ai vu aucune capacité de leadership de la part des joueurs expérimentés. Dieu merci, je n’ai jamais fait partie de cette équipe", précise-t-il.

Du côté de la BBC, on pointe naturellement la "défaite brutale" et on est impressionné par la performance des hommes coachés par Jurgen Klopp : "Liverpool a retrouvé des vieilles certitudes : l’intensité, la passion, la cruauté et la furie maitrisée."

Le Daily Mail a, de son côté, décidé de tacler quelques joueurs de Manchester United. Comme le défenseur Lisandro Martinez ("son comportement est criminel sur le premier but, il masque la vue de son gardien David De Gea"), le médian et capitaine Bruno Fernandes ("il baisse les bras, court trop peu et se plaint constamment") ou encore le déroutant Antony ("avec lui sur le terrain, c’est comme si son équipe jouait à dix ; il marche et n’aide que trop rarement l’arrière droit Diogo Dalot").

Les différents médias s’accordent sur la conclusion : les joueurs de Manchester United doivent obligatoirement réagir dès leur prochain match, jeudi soir, face au Real Betis au stade des huitièmes de finale aller d’Europa League.