Honoraires inchangés depuis 8 ans : les kinés réclament une revalorisation

Nathan est en pleine séance. Il soigne une patiente qui a des douleurs au dos. Pour cette séance, ce kiné conventionné réclame un tarif imposé par l’Inami. "Je travaille depuis 7 ou 8 ans et je pense qu’ils n’ont plus augmenté depuis autant de temps," constate-t-il. Et la nouvelle convention ne prévoit aucun changement. Pour le kiné, "c’est un problème dans le sens ou le coût de la vie augmente, sans parler de l’énergie et des frais quotidiens liés au travail."

Augmenter la séance de 12 euros

Selon une récente étude menée par Axxon, l’association professionnelle de kinésithérapie, les séances devraient être facturées 35€ la demi-heure, soit 12 euros de plus que les 23€ euros actuels. Les kinésithérapeutes déplorent aussi la faible indemnité perçue pour les déplacements lors de consultation à domicile, à peine 1,13 euro. Ils veulent que cela change pour pouvoir aussi valoriser leurs formations et investissements au travers de leurs honoraires. "On propose une kiné sportive ici, et pour coller à la réalité, il faut de l’espace, du matériel et des formations précises. Actuellement, on ne peut pas les valoriser donc sur du moyen ou long terme, c’est difficile de rentabiliser ces investissements-là", déplore Nathan.