"Honneurs au gibier" : l’animalité et la prédation en question

Lorsqu’on retrouve sur le sol belge le premier corps de sanglier mort du virus de la Peste Porcine Africaine en 2018, la vie de Guy et des chasseurs de Breux change.

Ce petit village français de 300 habitants collé à la frontière belge figure dans la "zone blanche". Sur ce territoire, l’État français ordonne aux chasseurs locaux d’éradiquer la population de sangliers sauvages pour limiter les risques de propagation du virus.

"On est passé de chasseurs à tueurs", regrette Guy.

Il explique : "Dans la chasse au grand gibier, il y a un animal qui sort du lot, pour quasiment tous les chasseurs grand gibier, c’est le sanglier. C’est celui qui transmet le plus d’adrénaline et d’émotions pour le chasseur de nos régions. A savoir qu’il y a une troupe de sangliers, et il y a du respect pour l’animal, parce qu’ils sont très, très, très malins. […] Le sanglier va faire de la résistance. On l’appelle 'la bête noire' dans nos forêts, parce qu’elle a déjà un pelage noir, et parce qu’elle transmet une émotion que les autres animaux ne transmettent pas."

Du récit de ses cauchemars aux traques sans précédent mises en place contre les sangliers, "Honneurs au gibier" déploie une trame documentaire qui dévie, par décrochements poétiques et sonores, sur les notions de frontière, d’animalité, de prédation, de mort…

"Plus de 160 chasseurs présents, plus de 80 traqueurs, tout un dispositif… jamais je n’avais entendu auparavant que ça aurait pu avoir lieu sur le sol français, une telle battue, aussi démesurée en nombre de personnes, de moyens. Tout était aboli, tous les animaux devaient être abattus. On n’était plus dans un contexte de chasse, mais dans un contexte d’abattage, de destruction, de dépopulation totale."



Réalisation, écriture, montage et prise de son : Némo Camus