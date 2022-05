''Honky Château'' l’album le plus rock de Sir Elton John

Le cinquième album studio de l’artiste anglais sort le 19 mai 1972.

Enregistré en France durant le mois janvier 1972, le titre fait référence au château d’Hérouville, un ancien relais de Poste dans le Val-d’Oise, le bâtiment où se situent les studios. C’est un album d’une incroyable variété musicale, entre blues, ballade, soul…, qui sonne plus 'rock' et qui, d’après les critiques, est le plus abouti qu’Elton John et Bernie Taupin aient jamais écrit. Le premier d’une série à atteindre le n°1 du Billboard aux États-Unis, qui est porté par les morceaux ''Rocket Man'' et ''Honky Cat''.