Hongrie : une loi pour dénoncer les homos qui adoptent des enfants

En Hongrie, il sera bientôt possible de dénoncer anonymement les couples homosexuels qui ont adopté un enfant. Parce que dans le pays qui, on le rappelle, fait quand même partie de l’Union Européenne, il est interdit pour les homosexuels d’adopter un enfant.

En fait, c’était permis avant mais depuis que Viktor Orban est Premier ministre, le pays a fait un demi-tour complet par rapport aux questions LGBTQIA +.

Cette nouvelle loi prévoit donc une plateforme où tu peux, dans le plus grand des calmes, dénoncer tes voisins homosexuels qui ont commis l’horrible crime de vouloir un enfant ! Ce qui dans la tête d’Orban et de ses partisans met en danger le mode de vie hongrois.

Mais pour rappel, on est homosexuel de naissance et c’est un phénomène naturel ! Beaucoup d’études scientifiques le prouvent. Certains le découvrent très tôt, d’autres mettent beaucoup plus de temps à s’en rendre compte, mais un enfant, qu’il soit élevé par un papa et une maman, par deux papas, par deux mamans, par un seul parent, ou même par personne, ça ne changera rien à son orientation sexuelle.

Donc en fait, cette loi en Hongrie ne changera rien au nombre d’homosexuels dans le pays. Il y aura juste plus de gens qui auront peur de montrer leur vraie nature et qui vivront malheureux.

