Hongrie : une loi permettra de dénoncer anonymement les couples homoparentaux ayant adopté un enfant

La Hongrie voit se restreindre encore un peu plus les droits de sa communauté LGBTQIA+. Un projet de loi adopté par le Parlement permettra bientôt à la population de dénoncer anonymement les couples homoparentaux ayant adopté un enfant, ce qui est interdit dans le pays.



Un système de signalement "confidentiel et sécurisé" donnera aux Hongrois ou aux Hongroises la possibilité de dénoncer celles ou ceux qui contestent "le rôle institutionnellement reconnu du mariage et de la famille". Ces lanceurs ou lanceuses d’alerte d’un autre genre seront protégés et pourront également rapporter des fautes professionnelles présumées ou des soupçons de corruption.



Ce projet de loi garantit aux autorités le droit d’enquêter sur ces plaintes, "en vue de l’intérêt public lié à la protection du mode de vie hongrois". L’adoption est interdite aux familles homoparentales en Hongrie, depuis que le Premier ministre Viktor Orban a fait modifier la Constitution.