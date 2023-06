Hongrie : Lili, une jeune slameuse face à Victor Orban

Lili n’a pas peur de dire ce qu’elle pense ! Et ce qu’elle pense, c’est que le gouvernement Hongrois fait exprès que l’enseignement devienne pourri pour que les jeunes n’aient plus aucun esprit critique et deviennent de parfaits petits moutons qui votent pour lui et deviennent de parfaits petits moutons qui votent pour lui.

Je n’irai probablement pas à l’université ici en Hongrie parce que la situation de l’enseignement est extrêmement mauvaise en ce moment.

Lili n’a pas peur de le dire les choses qui fâchent, même sur une scène en pleine manif de profs et de lycéens.

Vous croyez que vous pouvez effacer la pensée ? MON C*L ! Nous sommes le présent et le P*TAIN DE FUTUR !

Son slam, évidemment, il n’a pas trop plu aux médias pros gouvernementaux qui ont critiqué Lili de manière très virulente et puis, le lycée catholique dans lequel elle étudiait lui a fait savoir qu’elle n’était plus la bienvenue.

J’ai dû partir de Pècs. J’ai déménagé à Budapest. J’ai dû quitter mes amis, ma famille, et commencer une nouvelle vie à Budapest. Les conséquences sont graves

Mais peu importent les conséquences, Lili ne va pas se taire pour autant. L’éducation et la santé manquent cruellement de moyens en Hongrie, et ça, ça l’énerve !

Évidemment, je suis grave “véner” contre le gouvernement. Jour après jour, à cause des mauvaises conditions, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux. Et je suis aussi parfois vraiment en colère contre les Hongrois, ils ne sont pas capables de se révolter ! Ça me déchire le cœur. Si la situation ne change pas, je m’en irai certainement à l’étranger moi aussi

