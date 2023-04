Hongrie : le slam incendiaire de Lili Pankotai, la lycéenne qui attaque le système Orban dans l’enseignement

Treize ans d’orbanisme ont laissé des traces en Hongrie, véritable laboratoire politique à ciel ouvert du national populisme. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban est au pouvoir depuis 2010, il a transformé le paysage politique de la Hongrie. Il a enfermé les Hongrois dans une bulle de propagande en contrôlant complètement la presse, médias publics et privés confondus. Stades de foot et projets de prestige ont vidé les caisses de l’État. Le secteur de la santé est sous-financé. Le système éducatif hongrois est en ruine. La propagande du gouvernement s’est invitée dans les écoles et universités.

De quoi faire éclater la colère d’une lycéenne de 18 ans. En octobre dernier, Lili Pankotai a balancé un slam incendiaire lors d’une manifestation d’enseignants et de lycéens : "Mon école fabrique des moutons. Actuellement, du moins pour moi, le principal problème du système éducatif est qu’il œuvre consciemment à déconstruire la pensée critique. Et transforme les élèves en moutons pour produire plus tard des électeurs facilement manipulables. Pour moi c’est le plus grand problème.”

Nous sommes le présent, et le putain d’avenir

Ce slam libératoire est signé par une férue de littérature et de poésie mais ponctuée de jurons bien hongrois. "Moi finalement, je n’ai pas été plus grossière que certains hommes politiques proches du gouvernement ou des leaders d’opinion pro gouvernement."

Applaudie, elle est devenue un symbole pour les opposants mais aussi la cible des médias pro-Orban. "Les médias hongrois et la presse de droite n’ont pas apprécié ma performance, explique Lili qui s’est fait harceler jusque sur les plateaux de la télévision publique où un chroniqueur suggérait à son père de lui mettre deux claques.

Se révolter ou partir

Elle a dû ensuite changer d’établissement : "J’ai été contrainte de quitter l’école. J’ai dû partir de Pecs. J’ai déménagé à Budapest. J’ai dû quitter mes amis, ma famille et commencer une nouvelle vie à Budapest. Les conséquences sont graves".

Mais elle fait face, et dit sa colère contre le gouvernement, l’opposition incapable de faire changer les choses et les Hongrois en général pas assez révoltés à ses yeux.

Et si rien ne change vraiment dans son pays, Lili se dit prête, comme beaucoup de Hongrois, à s’expatrier.