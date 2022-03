Hongrie : le Parlement élit Katalin Novák en tant que première femme présidente du pays

Le Parlement hongrois a élu ce jeudi 13 mars à la présidence hongroise Katalin Novak, une fidèle du dirigeant souverainiste Viktor Orban. Elle devient la première femme à occuper ce poste protocolaire dans le pays d’Europe centrale.

L’ancienne ministre de 44 ans, longtemps chargée de la politique familiale, a recueilli 137 voix, contre 51 pour son rival de l’opposition, l’économiste Peter Rona. Sa victoire ne faisait aucun doute compte tenu de la large majorité dont dispose le parti conservateur Fidesz de Viktor Orban.

Pièce maîtresse du dispositif de Viktor Orban visant à défendre une vision traditionnelle de la famille et à mettre un terme au déclin démographique, Katalin Novak a brandi ses valeurs dans un discours avant le vote. "Nous, femmes, élevons les enfants, prenons soin des malades, cuisinons, pouvons être à deux endroits en même temps, gagner notre vie, enseigner, gagner des prix Nobel", a-t-elle déclaré. "Nous connaissons le pouvoir des mots mais pouvons nous taire et écouter quand il le faut, et défendre nos familles si le danger guette", a ajouté celle qui est la plus jeune à prendre cette fonction.