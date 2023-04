De fait, la position ambiguë de Viktor Orban à l'égard du conflit n'incite guère les réfugiés ukrainiens à s'attarder en Hongrie.

Refus d'envoyer des armes à Kiev et maintien de liens étroits avec le Kremlin: le dirigeant nationaliste va à contre-courant de la solidarité affichée par l'UE et l'Otan. La situation est encore plus dure pour les autres nationalités, sur fond de déliquescence du système d'intégration.

Loin de l'accueil bienveillant sans distinction prôné par le souverain pontife, Viktor Orban brandit sa défense de "la civilisation chrétienne" pour repousser les migrants.