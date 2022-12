Hongrie : la pénurie de carburant a finalement eu raison du blocage des prix décrété par le gouvernement Orban

Cette mesure électoraliste de bocage des prix du gouvernement Orban a eu des conséquences négatives, déclenchant inévitablement après un moment une pénurie sur certains de ces produits comme le sucre en poudre mais également sur les carburants.

Cette pénurie est due à une baisse de 30% des importations de carburant, ainsi qu’à des opérations de maintenance dans l’une des raffineries du groupe pétrolier hongrois MOL, qui doivent durer plusieurs semaines. De plus le pipeline "de l’Amitié" qui amène le pétrole de Russie a été mis un certain temps hors service : un de ses postes de transformation a été touché par un bombardement en Ukraine. Depuis il a pu être réparé mais ne fonctionne que par intermittence.

La Hongrie a obtenu une exemption des sanctions pétrolières européennes à l’égard de Moscou, mais continuer à importer du brut russe ne la met pas à l’abri d’une flambée des prix. Le pays importe tout son pétrole et les compagnies pétrolières ne gagnaient plus grand-chose à importer.

Les pompistes non plus et ils rechignaient à distribuer les carburants visés par le plafonnement, essence et diesel, préférant écouler des carburants premium non visés par le blocage. Les groupes pétroliers demandaient la fin du plafonnement. Le gouvernement Orban savait qu’il fallait passer par là, il attendait l’occasion.

Tourisme du carburant et inflation

De plus, un tourisme du carburant s’est développé au départ des pays voisins où l’essence est plus chère. 1,17 euro contre quasi 2 euros en Autriche, beaucoup ont vite fait le calcul. Cela a obligé à mettre en place un compliqué système de double tarification, excluant les véhicules non immatriculés en Hongrie du tarif plafonné, ce qui a transformé les pompistes en contrôleurs de cartes grises.

Autre effet pervers souligné par le gouverneur de la banque centrale hongroise, Gyorgy Matolcsy : les "plafonnements des prix des carburants et des denrées alimentaires ont ajouté trois à quatre points de pourcentage à l’inflation" en poussant les commerçants à augmenter les prix des autres biens. La Banque centrale voulait donc aussi la fin du plafonnement. Un appel dans ce sens du gouverneur, généralement allié d’Orban, a sans doute sonné la fin de l’expérience devant une commission parlementaire ce lundi.