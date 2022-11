Hongrie : la flambée des factures d’énergie oblige les villes à fermer certains lieux pour l’hiver

Pour faire face à l’envolée des prix de l’électricité, la Hongrie ferme des stades, des théâtres, bibliothèques, piscines ou certains célèbres bains thermaux. La liste s’allonge chaque jour dans ce pays, frappé de plein fouet par l’inflation et la crise énergétique.

Une situation sans précédent

Dans la ville de Szekesfehervar, près de Budapest, le club de foot de première division n’a plus accès à son stade. Pour le maire, Andras Cser-Palkovicsl, il doit "contribuer à l’effort commun", comme les musées et théâtres de la ville qui ont baissé le rideau.

Parmi ses 100.000 habitants, "personne ne se réjouit de ces mesures" qui donnent à la commune un aspect de ville morte.

Viktor Orban sous pression

Alors que l’hiver s’annonce rude et que l’inflation est l’une des plus élevées de l’Union européenne (21,6% en octobre sur un an), le mécontentement grandit dans la rue. Dans les boutiques et stations-service, le plafonnement des prix du pétrole et des denrées alimentaires de base conduits à des pénuries.

Le Premier ministre rend l’Europe responsable et ce discours marche en partie. "Les sanctions (contre la Russie) nous ruinent", assènent d’ailleurs des affiches placardées à travers le pays dans le cadre d’une consultation nationale.

Et si sans le soutien de l’Etat, beaucoup de communes ne pourront pas payer les factures, certains décident de prendre eux-mêmes les choses en main, comme le directeur du théâtre municipal, Janos Szikaro, qui a déjà trouvé un autre lieu où ses comédiens pourront répéter pendant les deux mois de fermeture.