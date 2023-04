Hongrie : à Budapest, devant 50.000 fidèles et Viktor Orban, le pape François demande d'"ouvrir la porte" aux réfugiés

Environ 50.000 personnes étaient présentes, selon les autorités locales. "C’est quelque chose d’unique, de fascinant de voir le pape d’aussi près", a confié Levente Kiss, un étudiant hongrois de 21 ans, qui avait déjà rencontré le souverain pontife la veille et salue son message d’ouverture envers les réfugiés. Dans l’après-midi, le jésuite argentin, âgé de 86 ans, prononcera un dernier discours à 16H00 (14h00 GMT) devant des représentants du monde culturel et scientifique à l’université catholique de Budapest. Il retournera en début de soirée à Rome et donnera dans l’avion sa traditionnelle conférence de presse devant les journalistes l’accompagnant à bord.