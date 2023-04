Hong Kong : un voyage enivrant entre modernité high tech et traditions ancestrales

Hong Kong, ville ultramoderne qui rime avec efficacité et technologie de ses transports publics. Dans les stations de métro par exemple, – un réseau de 10 lignes – si vous partez en voyage, vous pouvez enregistrer vos bagages qui partent directement en train jusqu’à votre avion et vous voilà plus léger. Et c’est ici que se trouve le système d’escalator le plus long du monde, complètement intégré aux transports en commun. Et la star des trains, c’est le vieux tram centenaire à deux étages et au charme certain "Ding Ding" qu’empreinte évidemment Philippe. Mais au milieu de la modernité, les pratiques et croyances ancestrales chinoises sont omniprésentes.