Hong Kong : un animateur radio pro-démocratie condamné à 40 mois de prison pour "discours séditieux"

Un animateur radio pro-démocratie de Hong Kong a été condamné mercredi à 40 mois de prison pour "discours séditieux" en vertu d'une loi héritée de l'époque coloniale britannique et dont les autorités se sont saisies dans leur volonté de réprimer toute dissidence.

Tam Tak-chi, 49 ans, fait partie de ces militants de plus en plus nombreux à être poursuivis pour sédition aux termes de cette loi rarement utilisée jusque-là, mais que les procureurs ont ressortie après les massives et parfois violentes manifestations pro-démocratie de 2019.

Vis longtemps, mère, attends-moi

La peine de ce DJ a été alourdie car son "discours séditieux" a continué après que Pékin a imposé à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale en 2020, a expliqué le juge mercredi en prononçant le jugement.

"Vis longtemps, mère, attends-moi", a crié Tam Tak-chi alors qu'il était emmené hors du tribunal.

Plus connu sous son pseudonyme "Fast Beat", Tam Tak-chi a animé un talk show populaire qui soutenait la démocratie et se montrait très critique à l'égard du gouvernement, utilisant souvent un langage fleuri.