Hong Kong : spectaculaire incendie d’un gratte-ciel en construction

Le chantier de construction d’un gratte-ciel à Hong Kong a été la proie des flammes jeudi en fin de journée, mobilisant un important contingent de pompiers, selon les autorités de la ville.

Le feu s’est déclaré à 23h11 (16h11 heure belge) à Tsim Sha Tsui, un quartier commercial et touristique très fréquenté sur le front de mer. Aucune victime n’avait été signalée tôt vendredi, selon le gouvernement. Les flammes ont d’abord été aperçues près d’un échafaudage au sommet du bâtiment. Le brasier était visible depuis le port et faisait dégringoler des escarbilles dans les rues voisines. Une heure plus tard, le feu s’est propagé à tout le bâtiment en construction et descendait vers la rue, où des centaines de badauds s’étaient rassemblés. L’immeuble en construction, de 42 étages, devait abriter un hôtel et l’historique Mariners' Club selon le site web de son promoteur, l’Empire Group.