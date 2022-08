Hong Kong : restrictions de publicité levées pour le plus grand procès de sécurité

Les 47 accusés font partie des opposants les plus renommés, allant de réformistes modérés à des critiques plus radicaux de la Chine. Certains parmi eux, comme Joshua Wong ou Benny Tai, écopent déjà de peines de prison liées à des manifestations non autorisées.

La plupart des 47 ont choisi le procédé de plaider coupable, qui doit offrir des peines réduites. À ce jour, 18 accusés ont préféré un procès, où ils risquent la prison à vie.

La date du procès, qui se déroulera devant trois juges choisis par le gouvernement et non devant un juré populaire, n'est pas encore connue.

La loi sur la sécurité nationale

Pékin a imposé à Hong Kong une loi sur la sécurité nationale en 2020 et assure qu'elle a rétabli l'ordre après les grandes manifestations de 2019.

Les critiques estiment qu'elle a supprimé les libertés dont jouissait la ville et introduit des lois de type chinois dans un carrefour commercial jusque-là réputé pour son système juridique calqué sur la "common law" britannique.