Hong Kong : le puissant magnat des médias Jimmy Lai reconnu coupable de fraude

Le prévenu et deux autres anciens dirigeants d’Apple Daily, Wong Wai-keung et Chow Tat-kuen, étaient poursuivis pour avoir enfreint les termes d’un contrat de location, signé avec la société Hong Kong Science and Technology Park (HKSTP), fondée par le gouvernement pour fournir des espaces de bureaux.

Les procureurs ont déclaré que Jimmy Lai avait hébergé une société de conseil qu’il exploitait à des fins personnelles dans le bâtiment du quotidien, pourtant loué au HKSTP dans le but précis de publier et d’imprimer.