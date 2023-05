Hong Kong : la police saisit une statue démontée qui commémorait Tiananmen

La police de Hong Kong a saisi vendredi une "pièce à conviction" qui a été identifiée par les médias locaux comme une statue commémorant la répression meurtrière de la place Tiananmen en 1989, qui avait été démontée en 2021.

Le département de la sécurité nationale a effectué des perquisitions vendredi et saisi "une pièce à conviction liée à une affaire d'incitation à la subversion" à Yuen Long, un quartier de l'ex-colonie britannique où se trouve l'université de Hong Kong (HKU). La "subversion" est l'une des catégories d'infractions introduites à Hong Kong en 2020 par la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin. Elle est passible d'une peine maximale de perpétuité. La statue de huit mètres de haut, oeuvre de l'artiste danois Jens Galschiot intitulée "Pillar of Shame" (Pilier de la honte), présentant des visages angoissés sur une tour torsadée, a été exposée à la HKU pendant plus de vingt ans. Elle a été démontée en 2021, à la suite des manifestations prodémocratie dans le territoire, et ses pièces ont été stockées dans un conteneur de marchandises sur un terrain de l'université de Hong Kong.