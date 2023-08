"Honey lips" : la tendance makeup qui sonne le retour des lèvres scintillantes et pulpeuses.

Les "honey lips", au doux nom évocateur, marquent le retour en force des lèvres pulpeuses et scintillantes, qui avaient disparu dès l'apparition de la pandémie de Covid-19 et ses confinements successifs au profit d'une bouche plus naturelle.

Le miel fait aujourd'hui l'unanimité auprès des adeptes de la beauté, et plus spécifiquement du maquillage, qui ne jurent plus que par les "honey lips", une teinte de rouge à lèvres qui s'inspire des caractéristiques du précieux nectar entre éclat et scintillance, avec un effet pulpeux (mais pas collant) qui semble faire toute la différence.