Hondelange : une yourte comme classe supplémentaire à l'école libre maternelle

En cette semaine de rentrée scolaire, arrêtons-nous à l’école maternelle libre de Hondelange, dans la commune de Messancy.

Cette école connaît un succès grandissant au point que les élèves étaient un peu à l’étroit. Depuis la rentrée, une nouvelle classe a vu le jour sous la forme d’une yourte, une grande tente ronde.

Une réflexion entamée par la direction, l’équipe pédagogique et le nouveau P.O, pouvoir organisateur. " Agrandir l’école ce n’était pas possible, alors on a réfléchi à une alternative. André Galhaut du PO avait émis l’idée de yourte il y a un moment, on a donc opté pour cette solution. La yourte, c’est quelque chose de très nature, c’est très convivial, la forme ronde invite au partage, etc. L’idée, c’est d’utiliser la yourte pour les activités de psychomotricité ou encore des activités musicales. C’est encore en réflexion avec l’équipe pédagogique", explique Catherine Maffei, directrice de l’école.

Ce nouvel espace de 50 mètres carrés a été construit grâce à l’aide des parents durant les deux moins de vacances. "Alors ça, c’est la plus belle réussite du projet. Très rapidement, on a eu le soutien inconditionnel et réel des parents. Pour différents points, ils étaient présents et sans eux, ce n’était sans doute pas possible de réaliser ce projet ", précise Pascal Hoffelt, vice-président du pouvoir organisateur. Pour ce dernier, la yourte est une belle alternative, une solution rapide et moins coûteuse que des bâtiments en dur.

Le coût de la yourte est de 50. 000 euros sur fonds propres. L’école n’a pas reçu de subsides pour ce projet.