Et comme Toyota et Nissan, Honda développe en interne des batteries à l'état solide, une nouvelle génération de batteries censées être plus résistantes et plus performantes que les actuelles. Le groupe compte lancer une ligne pilote en la matière au printemps 2024.

Traditionnellement, l'organisation chez Honda était divisée par grandes familles de produits (deux-roues, automobiles et autres équipements). Mais à partir de son exercice 2022/23 démarré le 1er avril, les technologies d'avenir (moteurs électriques et à pile à combustible, batteries, logiciels...) utilisées en commun seront intégrées dans une seule entité, pour créer des synergies et accélérer leur développement.

Honda prévoit de construire deux usines de production de véhicules électriques en Chine ainsi qu'une ligne de production dédiée à cette catégorie en Amérique du Nord.