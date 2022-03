Homoparentalité : quel chemin faut-il parcourir pour devenir une famille homoparentale ?

Dans cet épisode, Adrien et ses invités - Hugues et Cédric, tous les deux papa de Valentin et Lilly - nous expliquent le chemin qu'ils ont du parcourir pour devenir une famille homoparentale. Autour de la table également, Bruno Humbeeck, psychopédagogue et chercheur en socio pédagogie de la famille. Comment assouvir son envie instinctive de devenir papa quand on est homosexuel ? Comment gère-on quand il n’y a pas de maman ? Quel est le regard posé par la société sur une famille composée de deux papas ? Comment a-t-il évolué à travers le temps ? Ce podcast tente de répondre à toutes ces questions, dans une ambiance décontractée.