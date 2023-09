Homografia à Bruxelles : un festival queer pour déconstruire les masculinités sans concession

Cette année, le festival tisse deux fils rouges. La mémoire d’abord : comment transmettre des vécus LGBTQIA + via toutes les ressources de l’écriture et de l’oralité. Ce questionnement se fait notamment à travers l’écoute collective du podcast " Être un homme " de Michel-Ange Vinti et d'Adrien Naselli où des hommes LGBTQIA + se racontent et abordent différents aspects de leur masculinité et de leur orientation sexuelle.

Second fil rouge : l’exploration des nouveaux territoires. Des espaces où les minorités sexuelles et de genre se sentent en sécurité et font des rencontres – amicales, amoureuses ou sexuelles. Des parcs ou des toilettes publiques pour pratiquer le cruising*** aux applications de rencontres en ligne (Grindr en tête). Le festival propose aussi de remettre à l’honneur les peep shows – ces spectacles de strip-tease et ces performances érotiques à observer à travers des lentilles – avec notamment une star trans* du porno et d’autres artistes néoburlesques. " Le peep show est très représentatif d’Homografia. Il interroge ce qui est vu et ce qui n’est pas vu, ce qu’on montre et ce qu’on ne montre pas. A mon sens, ça se prête bien aux questionnements de nos communautés LGBTQIA +.Tu poses un regard sur une réalité qui existe, mais tu ne la vois pas forcément. "

Par ailleurs, depuis son lancement (en 2015 au Mexique, puis son installation à Bruxelles en 2019), Homografia revendique sa solidarité avec les travailleurs et les travailleuses du sexe (les TDS). " C’est dans notre ADN. Nous collaborons d’ailleurs avec SNAP – le festival dédié aux TDS à Paris et à Bruxelles, et Utsopi, l’association de défense des TDS en Belgique", nous détaille Massi.

Les deux performances au Beerschouwburg ("Le Corps du Roi" et " Gaze. s ") mettent ainsi un focus sur cette thématique du travail du sexe. " Par notre soutien aux TDS à qui nous offrons d’ailleurs des places, nous montrons aussi que notre festival est politique ! Nous nous sommes par exemple battus pour la décriminalisation du travail du sexe en Belgique. Plus globalement, quand on parle publiquement de qui on est, d’être queer dans un espace public, c’est forcément politique. "