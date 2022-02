Homo Sapiens de et avec Fabrizio Rongione : un seul en scène plein d’humour bientôt sur la Trois

C’est l’histoire de deux copains qui font connaissance sur les bancs de la fac d’histoire, à l’ULB, dans les années nonante. L’un arrête son cursus au bout de deux ans pour entrer au Conservatoire avant d’être lancé par les frères Dardenne qui lui confient le rôle de Riquet dans Rosetta, Palme d’Or au Festival de Cannes en 1999. Son incarnation sera le prélude à une carrière qui dépassera les frontières du cinéma belge pour se développer en partie chez nos voisins européens, en France (on peut d’ailleurs le voir en ce moment à l’affiche de L’Evènement, le film d’Audrey Diwan adapté du récit éponyme d’Annie Ernaux qui a remporté le Lion d’or lors la 78e édition de la Mostra de Venise) et en Italie, pays dont sa famille est originaire. Son nom ? Fabrizio Rongione.

L’autre copain, de son côté, poursuit ses études qui le mèneront à Oxford. Il s’intéresse aux familles de la grande bourgeoisie en Belgique au XIXe et au XXe siècle, familles qui se sont enrichies via la révolution industrielle. Il opère à son tour une mutation, devient cinéaste autodidacte, producteur, auteur et, à ses heures perdues, metteur en scène. Il explique qu’historien et réalisateur "ce n’est finalement pas si éloigné. Dans les deux cas, on raconte des histoires et ça nécessite un certain nombre de recherches". Notre homme s’appelle Samuel Tilman.

Les deux copains ne se perdent pas de vue et décident de faire équipe sur des seuls en scène, productions ayant l’avantage d’être peu onéreuses et nécessitant une logistique bien moindre que celle déployée sur un tournage. Ensemble, ils coécrivent et montent trois stand-up : À genoux (2002, Prix du Théâtre du meilleur seul en scène), On vit peu mais on meurt longtemps (2009) et Homo Sapiens, crée fin 2019 au Théâtre de la Toison d’Or et actuellement en tournée. Comme son nom le laisse deviner, Homo sapiens est un spectacle sur l’espèce humaine et son histoire : la grande, celle qu’on nous enseigne à l’école (Jules César, Vercingétorix et tutti quanti) mais aussi la petite, celle qui disparaît des manuels scolaires, qui traite du quotidien des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous. Une histoire des corps qui interroge. De l’hygiène des enfants au Moyen-Âge aux relations hommes – femmes il y a cinquante ans, les époques sont traversées avec la volonté des auteurs d’utiliser l’Histoire pour parler de nous aujourd’hui.