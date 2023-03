Hommes et femmes passeraient un sixième de leur vie à se faire beaux.

Le fait de ne pas être engagé dans une relation sérieuse, d'avoir confiance en soi (ou au contraire de ne pas avoir du tout confiance en soi) ou encore d'avoir un statut socio-économique plus élevé seraient associés à une durée plus élevée passée à améliorer son apparence physique. Les deux critères les plus déterminants : le temps passé devant la télévision et le temps passé sur les réseaux sociaux.

"La plupart des chercheurs s'accordent à dire que les médias véhiculent souvent des idéaux physiques irréalistes, qui sont inatteignables pour le commun des mortels. Confronter son corps aux silhouettes photo-retouchées des mannequins peut déclencher de nombreux sentiments et comportements négatifs, notamment l'anxiété, les symptômes dépressifs, l'insatisfaction corporelle et les troubles du comportement alimentaire", expliquent les auteurs de l'étude.

Un constat qui vient corroborer les résultats d'une précédente étude publiée en février 2023 dans la revue Psychology of Popular Media, qui révélait que les jeunes sont bien mieux dans leur peau lorsqu'ils s'éloignent des réseaux sociaux. Menés par des scientifiques de l'institut de recherche du Children’s Hospital of Eastern Ontario, ces travaux nous apprenaient notamment que limiter l'usage des réseaux sociaux à 60 minutes par jour chez les 17-25 ans permettait d'améliorer la perception de leur poids et de leur apparence générale par rapport à une utilisation sans restriction.