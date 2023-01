Hommes de ménage : la part des hommes dans le métier a doublé en 5 ans

Cela fait 7 ans que Petar est devenu aide ménager. Une profession à laquelle il n’avait pourtant jamais songé car "ce métier n’est pas très connu pour les hommes". En effet, c’est peu courant. Rangement, nettoyage ou repassage sont encore souvent associés aux femmes. Le métier est encore fort genré, stéréotypé.

Lorsque le client ouvre la porte, la première fois, il peut être surpris mais pourtant, "on ne me traite pas différemment des femmes. Aujourd’hui, c’est un métier qui me convient car les gens sont contents, et donc je suis content", ajoute-t-il.

S’il est bien accueilli dans son job, ce n’est pas forcément encore bien accepté par la population. Mehtap Bozman, responsable d’une agence de titres-services à Etterbeek, nous explique : "souvent, quand on annonce que c’est un homme qui va venir, le client n’accepte pas, demande sa nationalité, pose des questions sur expérience, si c’est une bonne référence".

Même si les hommes de ménage sont plus nombreux, ils restent largement minoritaires. Comme dans d’autres professions, le chemin vers l’égalité est encore long à parcourir.