Hommes au Bord de la Crise de Nerfs de Audrey Dana

Pour son troisième long-métrage en tant que réalisatrice et après s’être attachée au portrait de onze femmes dans Sous les jupes des filles, l’actrice Audrey Dana s’en va voir du côté des hommes ce qui ne tourne plus rond. Car, oui, il ne faut pas croire, mais eux aussi, à qui l’on colle un peu trop vite et un peu trop facilement l’étiquette de sexe fort, ont leurs faiblesses et leurs peurs.

Avec le concours de la très amusante Marina Hands dans le rôle de la coach Omega, Audrey Dana s’emploie à décoller cette étiquette pourvue d’une belle énergie et d’une infinie tendresse pour tous ses personnages. Et en bon chef d’orchestre, elle a su tirer le meilleur de tous ces formidables acteurs qu’elle a réuni devant sa caméra : Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Laurent Stocker, Pascal Demolon, Michael Gregorio et Max Bassette de Malglaive, visiblement heureux de jouer ensemble, nous offrant ce qu’il faut d’émotions et de rires.

Pour un grand bol d’air, une solide réserve de bonne humeur et un zeste de sagesse… courrez voir Hommes au bord de la crise de nerfs !