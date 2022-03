Homme vs animal : sommes-nous vraiment plus intelligents ?

Depuis une trentaine d'années, les interrogations sur les capacités cognitives des animaux s'accélèrent. Et le corps scientifique s'accorde à dire que notre supériorité est loin d'être évidente. De notre point de vue, notre intelligence et notre manière de la mesurer (via le QI, notamment) est forcément la meilleure. Pourtant, c'est loin d'être aussi évident.

"Tous les animaux sont dotés d'intelligence avec plus ou moins de variabilité, de diversité, de succès par rapport à leurs objectifs et à la résolution de problèmes."

"Il y a une telle diversité dans ces capacités que pour moi, cela n'a pas de sens de comparer ou de hiérarchiser", explique Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de l'évolution des comportements animaux, à France Culture.