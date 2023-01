Hommages à Gaspard Ulliel un an après son décès

C’est tout simplement horrible, terrible. Je n’ai même pas les mots. Il est tellement regretté et il me manque. Je suis très heureuse de l’avoir rencontré […] parce qu’il est magnifique et c’était magnifique de travailler avec lui. C’est tellement injuste, la vie. On oublie qu’il faut profiter de chaque seconde, qu’il faut parler avec les gens qu’on aime, de la mort aussi qui peut arriver à tout moment.