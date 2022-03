Hommage national aux victimes de Bracquegnies: "C'est notre devoir de ramasser le ramon brisé du carnaval et de lui rendre sa vigueur"

Le premier Ministre Alexander De croo ont alors pris la parole pour de brefs mais émouvants discours avant que tambours et musiciens ne jouent un air de gilles en hommage aux participants au carnaval décédé.

"Il aurait pu s’agir de nos pères, nos mères, nos frères, de nos soeurs, a exprimé Alexander De Croo, il n'espéraient qu'une seule chose, fêter le retour à une vie normale après des mois passés à se voir à distance. Pour chacun d’entre nous, encore plus pour leurs proches, Julos beaucarne a dit 'plus on aimera top, moins ce sera assez'; il a dit aussi "L’essentiel est de pouvoir remonter la montre de son coeur". Nous n’oublierons pas, mais nous remonterons la montre de notre cœur, et à chaque coup de tambour qui annoncera le retour du printemps, nous penserons à Frederic, Laure, Mario, Fred, Salvatore, Michelina."