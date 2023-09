"Hommage", le disque en battement de cœur du pianiste Sergio Tiempo

Lorsqu’on enregistre un disque, a priori, c’est pour y jouer des musiques qui comptent. Ce nouvel album du pianiste bruxellois Sergio Tiempo propose avant tout d’y présenter des artistes qui comptent.

Le chemin pianistique de Sergio Tiempo s’est articulé au cœur d’une constellation d’artistes vibrants auxquels il rend ici hommage en jouant à leurs côtés : Martha Argerich, Nelson Freire, Mischa Maisky, et puis sa maman Lyl Tiempo et sa sœur Karin Lechner. Il est donc bien question d’étoiles ici gravées sur le polycarbonate.

Ce nouvel album est réjouissant à bien des égards : d’abord parce qu’on y retrouve le jeu puissant, félin, la tendre griffe du pianiste Sergio Tiempo qui émerge de la cascade torrentielle de pianistes qui fréquentent notre Terre aujourd’hui en exprimant une liberté stylistique et passionnelle hors du commun.

Ce nouveau disque est aussi l’occasion d’enregistrements tout à fait inédits : une Fantaisie de Schubert qui rassemble Sergio Tiempo et Martha Argerich, prise avec une fougue inévitable ; la Congada du compositeur brésilien Francisco Mignone et Bailecito de l’Argentin Carlos Guastavino, splendides de poésie, en compagnie du regretté Nelson Freire qui, même au loin, livre encore de merveilleux enregistrements gardés trop longtemps au tiroir ; une transcription rare de la Sérénade de Tchaikovski, à deux pianos avec Karin Lechner (avec laquelle la complicité d’ensemble à 2 pianos est tout simplement prodigieuse), des Danses hongroises, plus traditionnelles avec le pianiste Alan Weiss ; et ces deux pièces, extraites de Ma Mère l’Oye de Maurice Ravel, avec la maman de Sergio Tiempo, Lyl Tiempo, qui ne sont que tendresse et complicité au cœur d’un disque largement virtuose, dès la Polonaise de Chopin qui ouvre l’album, en compagnie de Mischa Maisky.

Que de jolis noms, que de musique passionnée dans cet album " Hommage " qui sonne avant tout comme un battement de cœur de Sergio Tiempo, à l’unisson de ces musiciens qui ont bâti avec lui son histoire.

"Hommage" - Sergio Tiempo (avec Martha Argerich, Nelson Freire, Mischa Maisky, Alan Weiss, Karin Lechner, Lyl Tiempo) – 1 disque Avanti Classic