Hommage aux fans avec The Who, Ozzy Osbourne, Paramore, Status Quo et Kings of Leon

Fan est un anglicisme venant de fanatic qui désigne une personne éprouvant une forte admiration pour quelqu’un d’autre, un groupe, une équipe de sport ! ''Fan,'' c’est aussi ça une chanson de Pascal Obispo mais je préfère encore mieux savoir que fan c’est Facteur antinucléaire, Force d’action navale, Facteur atrial natriurétique. Ce mot est aussi utilisé en suédois en guise d’exclamation, exemple "Fan vad jag tappade mina nycklar !" qui veut dire ''mince j’ai perdu mes clés''.

En 1972, les Who sortent ce titre sous forme de main tendue à leurs fans "Join Together", plutôt amusant pour un groupe dont le guitariste, Pete Townshend, avait "menacé de mort" quiconque monterait sur scène lors de leur historique prestation au festival de Woodstock en 1969. En 2001, Ozzy Osbourne sur "Gets Me Through", du 8e album "Down To Earth", s’adresse à ses fans et les remercie de ce soutien inébranlable qui lui permet de traverses les épreuves et les critiques et de préciser son rôle et expliquer qu’il n’est pas l’antéchrist en personne. En 2007, le groupe américain Paramore publie "Born For This", une lettre d’amour à son public raconte le guitariste, Josh Farro. 1970, Status Quo publie ce titre au nom étrange "Gerdundula" morceau enregistré sur un coup de tête pour rendre hommage à 2 admirateurs : Gerd et Ula, ultrafans qui les suivaient partout. Fans célébrés par le groupe américain King of Leon dans le titre au nom approprié "Fans", plus particulièrement ceux du Royaume-Uni, bien plus nombreux et fidèles que dans leur pays natal.