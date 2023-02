Hommage aux fans avec Linkin Park, AC/DC et les Beatles

Il existe 2 sortes de fans : celui qui fait preuve d’un Fanatisme intériorisé, il ne cherche pas à établir de rapports directs avec la personne qu’il admire et celui qui est dans un Fanatisme extériorisé, son admiration est tout à fait exposée à autrui. Il n’y a pas de déni de la part du fan. Les premiers comportements de groupies, de fans, remontent aux prémices de l’industrie musicale, on pense à Elvis et à la Beatlemania bien sûr. Et puis il y a eu les dérives des tabloïds, des paparazzis et désormais le harcèlement via internet. Fini la petite lettre envoyée à une boîte postale maintenant on stalke son idole et on est prêts à tout pour en savoir plus, pour le toucher, pour qu’il nous appartienne.

Dans ce grand classique de Linkin Park "Breaking The Habit" de 2003, le groupe prouve toute son empathie envers son public en réponse aux nombreux fans qui ont expliqué au groupe à quel point leur musique les a aidés à traverser des moments difficiles de leurs vies. Le chanteur et multi-instrumentiste Mike Shinoda écrit ''Breaking the habit'' comme un encouragement à tenir bon. Bien que ce ne soit pas Bon Scott, mort en 1980, qui chante ce titre d’AC/DC l’année suivante, c’est bien lui qui inspire le guitariste Angus Young pour l’écrire "For Those About To Rock (We Salute You)'' fait, au départ, allusion à "We Who are about to die salute you ", entre empereur et gladiateur, ce message va être transfiguré et prendre la forme d’un hommage aux fans d’AC/DC. En mode plus soft et plus éloigné dans le temps, il y a cette phrase mignonne des Beatles adressée à leurs groupies, de moi à toi "From Me To You" en 1963. L’idée vient d’une rubrique dans le NME, le New Musical Express, revue musicale britannique de référence et qui s’intitulait "From Us To You''.