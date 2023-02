Hommage aux fans avec Led Zeppelin, Suede, les Rolling Stones et Queen

Dans certains cas, l’attraction que ressent un fan peut virer à l’obsession, aux comportements jugés extrêmes ! Ce fanatisme peut avoir des conséquences désastreuses pour lui-même et irréversibles pour l’objet de son admiration, l’exemple le plus évident est l’assassinat de John Lennon par Mark Chapman. On parle ici de Syndrome d’adoration des célébrités, un trouble addictif obsessionnel pour ces individus souffrant d’une maladresse sociale, d’un sentiment d’impuissance et d’une très faible estime de soi. La personne peut croire que sa célébrité préférée est son "âme sœur". Cela amène un comportement de harcèlement avec le sujet de leur obsession ou inversement, ils croient sincèrement que leurs victimes sont amoureuses d’eux. Le niveau le plus élevé de ce syndrome peut inclure la volonté de commettre un crime au nom de la célébrité !

Le Madison Square Garden à New York, une foule immense en mouvement, pour Led Zeppelin c’est comme un océan devant eux, c’est pourquoi le groupe écrit ''The ocean'' qui sort en 73 et qui est dédié à son public. 1996, le groupe de britpop Suede sort l’un de ses plus grands classiques "Trash" qui évoque cette connexion unique avec les fans, titre très apprécié en concert. Le 12 février 67, Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones sont arrêtés pour possession de drogues, sortis de prison, les musiciens remercient les très nombreux fans qui les ont soutenus avec "We Love You". Et puis l’un des plus beaux remerciements d’un groupe à ses fans est probablement "We Are The Champion" en 1977, écrit par Freddie Mercury qui veut un titre parfaitement taillé pour la scène et qui serait repris en chœur par le public et Brian May, le guitariste, utilisera la même méthode pour "We Will Rock You".