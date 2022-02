Hommage au théâtre de Namur à Sylvia Plath, figure de proue d’un féminisme poétique et engagé

Sylvia, c’est Sylvia Plath, une poétesse américaine des années 50 et 60 et une des figures de proue d’un féminisme plus poétique qu’engagé.

Toute sa vie, elle se débattra entre son désir de correspondre au rêve américain (épouse et mère parfaite) et son besoin irrépressible d’écrire. Une vie brève et intense marquée par les dépressions et brutalement interrompue par un suicide à l’âge de trente ans.

Et c’est le féminin qui domine le plateau de tournage – on est au théâtre, on est au cinéma – : des comédiennes, des musiciennes, des techniciennes, d’âges, d’origines et de langues diverses.

Rythmé avec la magnifique Ann Pierlé et son Quartet, on assiste en direct à la réalisation d’un film sur Sylvia Plath, projeté sur écran et à son " making off ".

Et tandis que les spectateurs prennent place, ces filles s’approprient déjà l’espace, déambulent ou échangent quelques mots, légères et court vêtues à la mode des années 50-60 : robes fleuries et virevoltantes ajustées à la taille, hauts talons et ongles vernis. Chacune, à tour de rôle, incarnera le personnage complexe de Sylvia Plath. Un spectacle musical à la lisière du théâtre et du cinéma.