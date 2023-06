Hommage à William Dunker dans "Stoemp Pèkèt et Rawettes" sur VivaCité

Ce dimanche, on apprenait le décès du chanteur wallon William Dunker à l’âge de 64 ans. L’émission Stoemp Pèkèt et des Rawettes lui rend hommage sur VivaCité ce lundi 26 juin, à suivre de 20h à 22h.

Le 12 juin dernier, ce grand amoureux de la langue wallonne qui s’est fait connaître avec la chanson "Todi su’l voye" nous faisait l’honneur d’être présent dans l’émission, à distance. Et comme le faisait remarquer Martin Charlier "on a tous des anecdotes avec toi". Encourager les artistes du métier, cela lui tenait à cœur nous expliquait William Dunker, qui compte cinq albums à son actif et une douzaine de singles. Recevoir un message de William "ça n’a pas de prix" commentait Tamara Payne, fan depuis toujours.

Réécouter sa dernière interview ci-dessus, ou sur VivaCité dans Stoemp Pèkèt et des Rawette ce lundi à 20h, à l’occasion d’une émission en hommage au chanteur wallon, originaire de Charleroi.